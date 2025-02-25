Чисельність населення на підконтрольній території України сягає близько 31,5 млн людей, повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

«За оцінками, які ми робили зараз, чисельність населення України на підконтрольній легітимній українській владі території сягає приблизно 31,5 млн. Безпосередньо демографічні втрати внаслідок війни станом на середину 2024-го року сягають близько 10 мільйонів осіб. Це майже чверть всього населення України до агресії 2014-го року», - сказала вона на пресконференції у вівторок.

Лібанова зазначила, що «якби тренди, які ми спостерігали в Україні впродовж 1991-2014 років продовжувалися, то станом на середину 2024-го року в Україні б мешкало приблизно 41,5 млн осіб».

За оцінками Лібанової, 4,5 млн українців – це воєнні мігранти, які «аргументовано перебувають за межами України», з них третина – діти та підлітки до 18 років, 6% - особи старші 65 років, близько 66% - жінки. Вона підкреслила, що тільки 22% воєнних мігрантів – чоловіки працездатного/мобілізаційного віку.

«Коли вам розповідають, що бачать дуже багато чоловіків працездатного мобілізаційного віку за кордоном, я завжди запитую: а ви впевнені, що вони виїхали з території, підконтрольної українській владі? Можливо, це виїхали люди, які на початку війни перебували в Криму або на Донбасі, у них теж були українські паспорти. Я до того, що не так багато наших чоловіків переховуються за кордоном від мобілізації», - сказала Лібанова.