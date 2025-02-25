Окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 517 обстрілів по 9 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 517 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

Федоров зазначив, що ворог здійснив 8 авіаційних ударів по Новояковлівці, Гуляйполю та Щербакам, а 287 БпЛА різної модифікації атакували Пʼятихатки, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя та Новодарівку.

Також 7 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку, а 215 артударів завдано по території Пʼятихаток, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя та Новодарівки.

Між тим, надійшло 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто. Мирні жителі не постраждали.