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08:10 25.02.2025

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

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Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів, 5 танків, 11 бронемашин, 26 артсистем, 122 БПЛА, а також 94 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 869530 (+1300) осіб, танків ‒ 10182 (+5) од, бойових броньованих машин ‒ 21168 (+11) од, артилерійських систем – 23652 (+26) од, РСЗВ – 1299 (+0) од, засоби ППО ‒ 1083 (+2) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26767 (+122), крилаті ракети ‒ 3064 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 38582 (+138) од, спеціальна техніка ‒ 3759 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб #втрати #рф

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