Окупанти атакували обласний центр Сум, є поранені - ОВА

Російські війська в ніч на вівторок атакували "шахедами" обласний центр в Сумах, постраждали дві людини та пошкоджено вікна у двох багатоквартирних будинках, повідомила ОВА.

"Сьогодні, 25 лютого вранці ворог атакував "шахедами" обласний центр. Внаслідок падіння одного з російських безпілотників з подальшою детонацією, попередньо, травмовано двоє людей", - сказано в повідомленні.

Також пошкоджено скління вікон у двох багатоквартирних житлових будинках.

Крім того, ворог завдав авіаудар, застосувавши БпЛА типу "шахед" по Хотінській громаді.

Наслідки атаки росіян уточнюються.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/33896