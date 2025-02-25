Рязанський НПЗ у РФ зупинив роботу після ударів дронів – ЗМІ

CDU-4 та CDU-3, повідомили джерела.

CDU-4 і CDU-3 разом мають потужність близько 145 тисяч барелів на добу, що складає приблизно 41% загальної переробної потужності заводу, згідно з даними джерел та розрахунками Reuters.

У 2024 році завод переробив 13,1 мільйона метричних тонн нафти (262 тисячі барелів на добу), що становить майже 5% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/russias-ryazan-oil-refinery-halts-operations-after-drone-strike-sources-say-2025-02-24/