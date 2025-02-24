Трамп: ми повинні мати угоду з Україною щодо критично важливих мінералів, я думаю, ми досягли значного прогресу

Президент США Дональд Трамп наголошує на необхідності мати угоду з Україною щодо критично важливих мінералів і рідкісноземельних елементів як гарантії безпеки, і вважає , що вдалося досягти “значного прогресу”.

"Ми повинні мати угоду з Україною щодо критично важливих мінералів і рідкісноземельних елементів і багатьох інших речей як забезпечення безпеки. І я думаю, що це відбувається. Я думаю, що ми досягли значного прогресу", - сказав він на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі.