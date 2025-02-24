Події

20:26 24.02.2025

Україна і Єврокомісія підписали адміндомовленость про відрядження українських державних службовців до ЄК

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Україна і Єврокомісія підписали адміндомовленость про відрядження українських державних службовців до ЄК

Україна і Європейська комісія підписали адміністративну домовленість про відрядження українських державних службовців до ЄК.

Документ був підписаний на спільному засіданні уряду України і Європейської комісії в понеділок у Києві.

З української сторони домовленість підписала віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина.

Очікується, що підписання адміндомовленості має забезпечити умови для трансформації та підвищення ефективності державної служби України відповідно до стандартів ЄС, а також наближення української правової і регуляторної бази до стандартів Євросоюзу.

Теги: #домовленість #єк #відрядження

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