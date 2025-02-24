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18:56 24.02.2025

Шмигаль: інтеграція України в Європу мусить прискоритися

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Шмигаль: інтеграція України в Європу мусить прискоритися

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про необхідність прискорення інтеграції України в Європейський Союз.

"Інтеграція України в Європу мусить прискоритися. Ми просимо вас переглянути всі процедури, які існують і почати переговорні процеси по всіх шести кластерах, по яким ви готові це зробити", - сказав Шмигаль на спільному засіданні уряду України і Європейської комісії в понеділок в Києві.

Прем'єр підкреслив, що Україна готова рухатися в напрямку ЄС, але це вимагає рішучості і зі сторони Євросоюзу.

Як повідомлялося, в грудні єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила, що переговорний кластер 1 “Основи процесу вступу в ЄС” (Fundamentals) з Україною може бути відкрито в першій половині 2025 року, найімовірніше, у квітні-травні.

Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в 6 тематичних кластерів, тоді як глави 34 “Інституції” та 35 “Інші питання” розглядатимуться окремо.

Президент і прем’єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п’яти років - до 2030 року.

Теги: #шмигаль

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