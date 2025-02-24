У Польщі скасували проведення самітів ЄС-США та ЄС-Україна, повідомив Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив про скасування самітів ЄС-США та ЄС-Україна, проведення яких було заплановано на території Польщі, і висловив своє розчарування з цього приводу.

"Я шкодую, що в Польщі скасовано саміти ЄС-США та ЄС-Україна", - сказав Дуда на засіданні Ради національної безпеки Польщі в понеділок.

Як повідомляє Канцелярія президента в соцмережі Х, засідання Ради нацбезпеки відбулося у зв’язку з розпочатим мирним процесом, метою якого є припинення війни в Україні.

"Ми підтримуємо Україну в політичній, військовій та гуманітарній сферах. Наша позиція залишається незмінною: ця війна має закінчитися справедливим миром – таким, який гарантує, що Росія більше ні на кого не нападе. Це також означає відновлення верховенства міжнародного права", - сказав Дуда.

Від також повідомив, що Польща є "надзвичайно важливим союзником США" і скорочення американської військової присутності в Польщі не планується.

"Польща має активно висловлюватись у питанні безпеки для всієї Європи. Головування Польщі в Європейській Раді має стати можливістю підняти питання, пов’язані з безпекою ЄС, а також зміцненням трансатлантичних зв’язків", - сказав Дуда.

Раніше Дуда у листі до прем'єр міністра Польші Дональда Туска попросив провести під час польського головування у Раді ЄС у першій половині 2025 року саміти ЄС–Україна та ЄС–США. За словами президента Польщі, польське головування має зосередитися на питаннях поглиблення контактів Євросоюзу зі США, євроінтеграції та відбудови України.