Данія виділяє $280 млн на боєприпаси для України і навчання військових – офіс прем'єра

Уряд Данії передасть Україні додатково близько DKK млрд ($280 млн), повідомляється на сайті офісу прем'єр-міністра країни у понеділок.

"Гроші підуть, зокрема, на боєприпаси для українських солдатів і створення української бригади спільно з країнами Північної Європи та Балтії", - йдеться в повідомленні.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен перебуває з шостим візитом в Україні, де взяла участь у заходах з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ.