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13:52 24.02.2025

Норвегія виділить EUR3,5 млрд військової допомоги Україні у 2025 році і EUR1 млрд - гуманітарної

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Норвегія виділить EUR3,5 млрд військової допомоги Україні у 2025 році і EUR1 млрд - гуманітарної

Норвегія виділить EUR3,5 млрд військової допомоги Україні у 2025 році, EUR1 млрд - на гуманітарну підтримку, EUR300 млн - на енергетику, ще EUR300 млн - на розвиток промисловості, заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

"Стосовно Норвегії. Я хочу оголосити, що ми будемо виділяти EUR1 млрд на гуманітарну підтримку та підтримку цивільних", - сказав він в понеділок в Києві, виступаючи на пленарному засіданні "Підтримуй Україну".

"Ми хочемо надати військову допомогу… EUR3,5 млрд буде виділено в 2025 році", - заявив прем'єр-міністр Норвегії.

Він додав, що почув запит президента України щодо підтримки енергетики України. "Буде EUR300 млн виділений пакет стосовно вашого запиту підтримки енергетики", - поінформував Гар Стере.

За словами Гар Стере, EUR4 млн буде виділено фінансових гарантій.

"Також ми відкрили прямий канал інвестицій у вашу промисловість. EUR300 млн буде виділено на вашу промисловість. Можливо, ми зможемо співпрацювати в багатьох сферах, особливо тих, які стосуються дронів. Це надзвичайно важливо", - наголосив він.

Теги: #підтримуй_україну #норвегія

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