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12:20 24.02.2025

Трюдо оголосив про передачу Україні 25 БМП, 4 тренажерів для F-16 і CAD5 млрд, отриманих із заморожених активів РФ

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Трюдо оголосив про передачу Україні 25 БМП, 4 тренажерів для F-16 і CAD5 млрд, отриманих із заморожених активів РФ

Канада надасть Україні ще 25 бойових машин піхоти "LAV III", 4 тренажерів для F-16 та і C$5 млрд ($3,52 млрд), отриманих з заморожених активів РФ, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Я оголошую, що Канада надасть Україні ще 25 бойових машин піхоти LAV III. Ми будемо передавати дві броньовані машини бойової підтримки, на яких українські війська незабаром проведуть підготовку в Німеччині", - сказав Трюдо під час пленарного засідання "Підтримуй Україну".

За його словами, Канада також буде надавати систему супутників для F-16, і надасть 4 тренажери для F-16. "Вони будуть передані в найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги", - додав Трюдо.

Він також оголосив, що Канада передасть Україні першу частину допомоги на C$5 млрд, що фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів, разом із наданням гранту на допомогу Україні в підтримці енергетичної безпеки після російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Теги: #допомога #україна #канада

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