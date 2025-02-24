Фінляндія спрямує EUR4,5 млн на допомогу Україні

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Фінляндія передасть Україні EUR4,5 млн для відновлювання східних і південних частин країни, повідомляє Міністерство закордонних справ Фінляндії.

"Фінляндія підтримує другу фазу (2025–2027) Фонду партнерства для стійкої України (PFRU) загальним обсягом EUR4,5 млн. PFRU – це партнерський фонд, через який дев’ять країн направляють свою підтримку Україні", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в понеділок.

PFRU – це партнерський фонд, через який дев’ять країн направляють свою підтримку Україні. Він зміцнює стійкість регіонів і громад до криз, підтримуючи раннє відновлення та реагуючи на гострі базові потреби населення. Підтримка також буде спрямована на довгострокову діяльність, спрямовану на сприяння миру та діяльність, яка сприятиме національній ідентичності та єдності.

Проект підтримує вразливі групи на лінії фронту, такі як жертви сексуального насильства та ветерани війни, а також реагує на потреби психосоціальної підтримки. Також фонд підтримує повернення дітей, вимушено переселених з України, та пошук зниклих безвісти на війні. Фонд також сприяє підтримці євроінтеграції України.

Як зазначається, Фінляндія підтримала першу фазу фонду загальним обсягом 4,3 мільйона євро у 2022–2024 роках. За цей час PFRU реалізував, серед іншого, 577 проектів підтримки одужання, допоміг двом мільйонам людей отримати доступ до базових послуг, реалізував медійні кампанії та підтримав служби психічного здоров’я, а також соціальну стабільність і стійкість на сході та півдні України.