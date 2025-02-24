Події

10:37 24.02.2025

ЄК запропонувала Україні новий пакет підтримки, спрямований на енергобезпеку та інтеграцію в європейський енергетичний ринок

2 хв читати
ЄК запропонувала Україні новий пакет підтримки, спрямований на енергобезпеку та інтеграцію в європейський енергетичний ринок

Європейська комісія запропонувала Україні новий пакет підтримки з метою забезпечення безпеки її енергетичної системи та повної інтеграції в європейський енергетичний ринок.

Відповідне оголошення у понеділок в Києві зробила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Зокрема, цей пакет забезпечить повне сполучення ринку електроенергії України з ЄС, а також подальшу інтеграцію в газовий сектор ЄС. «Це також підвищить безпеку постачання в Україні та стійкість її енергетичної системи завдяки значному прискоренню внутрішнього виробництва електроенергії з відновлюваних джерел», - зазначається в пресрелізі.

В ЄК зазначили, що цей пакет дозволить повністю з’єднати ринок електроенергії України з ЄС до початку 2027 року разом з Молдовою, а також подальшу інтеграцію в газовий сектор ЄС за умови, що Україна «значно прискорить необхідні ринкові реформи». «Це також посилить безпеку постачання в Україні та регіоні загалом, оскільки Комісія допомагатиме з необхідними закупівлями газу. Важливо те, що завдяки значному прискоренню внутрішнього виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, цей пакет підвищить загальну стійкість української енергетичної системи», - стверджується в пресрелізі.

Коментуючи запропонований пакет, фон дер Ляєн сказала: «Протягом трьох років Росія намагалася занурити Україну в темряву, невпинно атакуючи енергетичну інфраструктуру. Це потрібно припинити назавжди. Завдяки пакету, який ми пропонуємо сьогодні, Європа забезпечить Україні стійку, безпечну та конкурентоспроможну енергетичну систему. Більше відновлюваної енергії та повна інтеграція енергетичних ринків сприятиме більшій енергетичній безпеці як для України, так і для Європейського Союзу».

В ЄК зазначили, що ці нові заходи базуватимуться на підтримці ЄС у розмірі понад 2 млрд євро, наданій протягом останніх трьох років для підвищення стійкості енергетичної системи України та гарантування доступу людей до енергії. «Підтримка здійснюватиметься в основному через Фонд енергетичної підтримки України, Союзний механізм цивільного захисту, а також гуманітарну допомогу та надходження від знерухомлених російських активів», - деталізували в пресрелізі.

Теги: #україна #підтримка #єк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:38 25.02.2025
Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

19:59 25.02.2025
В ОП обговорили посилення підтримки України в країнах Африки з керівниками дипмісій

В ОП обговорили посилення підтримки України в країнах Африки з керівниками дипмісій

19:34 25.02.2025
Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

20:26 24.02.2025
Україна і Єврокомісія підписали адміндомовленость про відрядження українських державних службовців до ЄК

Україна і Єврокомісія підписали адміндомовленость про відрядження українських державних службовців до ЄК

19:41 24.02.2025
ФАО у 2025р. має намір підтримати 406,9 тис. українських фермерів

ФАО у 2025р. має намір підтримати 406,9 тис. українських фермерів

19:14 24.02.2025
За останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро - Шмигаль

За останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро - Шмигаль

13:14 24.02.2025
ЄС та країни-члени підтримали Україну вже на EUR145 млрд, ще EUR3,5 млрд передадуть у березні – президентка Єврокомісії

ЄС та країни-члени підтримали Україну вже на EUR145 млрд, ще EUR3,5 млрд передадуть у березні – президентка Єврокомісії

12:41 24.02.2025
РФ припинить бої в Україні, коли переговори дадуть твердий результат, включно з категоричним невступом України до НАТО, - Лавров

РФ припинить бої в Україні, коли переговори дадуть твердий результат, включно з категоричним невступом України до НАТО, - Лавров

12:20 24.02.2025
Трюдо оголосив про передачу Україні 25 БМП, 4 тренажерів для F-16 і CAD5 млрд, отриманих із заморожених активів РФ

Трюдо оголосив про передачу Україні 25 БМП, 4 тренажерів для F-16 і CAD5 млрд, отриманих із заморожених активів РФ

11:53 24.02.2025
Президент Литви запропонував надати членство Україні в ЄС з 2030 року і почати переговори за кілька тижнів

Президент Литви запропонував надати членство Україні в ЄС з 2030 року і почати переговори за кілька тижнів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинуло двоє людей, ще двоє поранено

РФ атакувала енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області

Повітряні сили: Збито 110 ворожих БпЛА, 66 – локаційно втрачені

Упродовж доби зафіксовано 98 бойових зіткнень

Обмеження е/е для промспоживачів у середу заплановано всього на три вечірні години доби – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Рада звернулась до міжнародної спільноти з нагоди Дня спротиву окупації Криму

Споживання електроенергії знижується в умовах потепління – "Укренерго"

Рада не підтримала запрошення до парламенту учасників переговорів щодо угоди про мінерали

Сибіга: Крим повернеться до складу України, ми ніколи не відмовимося від цієї мети

Зеленський: Нам вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу

Вночі було атаковано російський морський порт в Туапсе

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинуло двоє людей, ще двоє поранено

Рада ухвалила закон про створення Вищого адмінсуду

Українська рада зброярів розпочала роботу, головою правління став Камишін

"Київтеплоенерго" упродовж доби планує відновити теплозабезпечення 50 будинків у Голосіївському районі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА