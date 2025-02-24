ЄК запропонувала Україні новий пакет підтримки, спрямований на енергобезпеку та інтеграцію в європейський енергетичний ринок

Європейська комісія запропонувала Україні новий пакет підтримки з метою забезпечення безпеки її енергетичної системи та повної інтеграції в європейський енергетичний ринок.

Відповідне оголошення у понеділок в Києві зробила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Зокрема, цей пакет забезпечить повне сполучення ринку електроенергії України з ЄС, а також подальшу інтеграцію в газовий сектор ЄС. «Це також підвищить безпеку постачання в Україні та стійкість її енергетичної системи завдяки значному прискоренню внутрішнього виробництва електроенергії з відновлюваних джерел», - зазначається в пресрелізі.

В ЄК зазначили, що цей пакет дозволить повністю з’єднати ринок електроенергії України з ЄС до початку 2027 року разом з Молдовою, а також подальшу інтеграцію в газовий сектор ЄС за умови, що Україна «значно прискорить необхідні ринкові реформи». «Це також посилить безпеку постачання в Україні та регіоні загалом, оскільки Комісія допомагатиме з необхідними закупівлями газу. Важливо те, що завдяки значному прискоренню внутрішнього виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, цей пакет підвищить загальну стійкість української енергетичної системи», - стверджується в пресрелізі.

Коментуючи запропонований пакет, фон дер Ляєн сказала: «Протягом трьох років Росія намагалася занурити Україну в темряву, невпинно атакуючи енергетичну інфраструктуру. Це потрібно припинити назавжди. Завдяки пакету, який ми пропонуємо сьогодні, Європа забезпечить Україні стійку, безпечну та конкурентоспроможну енергетичну систему. Більше відновлюваної енергії та повна інтеграція енергетичних ринків сприятиме більшій енергетичній безпеці як для України, так і для Європейського Союзу».

В ЄК зазначили, що ці нові заходи базуватимуться на підтримці ЄС у розмірі понад 2 млрд євро, наданій протягом останніх трьох років для підвищення стійкості енергетичної системи України та гарантування доступу людей до енергії. «Підтримка здійснюватиметься в основному через Фонд енергетичної підтримки України, Союзний механізм цивільного захисту, а також гуманітарну допомогу та надходження від знерухомлених російських активів», - деталізували в пресрелізі.