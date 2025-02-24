Швеція оголосила про передачу Україні своєї системи ППО Tridon

Швеція виділяє EUR100 млн на підтримку протиповітряної оборони України, пакет буде включати шведську систему ППО "Tridon Mk2".

"Я сьогодні в Києві. Останні три роки український народ бореться за свободу і безпеку – свою і нашу. Сьогодні ми оголошуємо 100 мільйонів євро на підтримку протиповітряної оборони України", - написав прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон в соцмережі Х у понеділок вранці.

У свою чергу, міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що Швеція у понеділок оголосить про передачу Україні в рамках нового пакету допомоги нової системи протиповітряної оборони вартістю SEK1,2 млрд (EUR107,7 млн, $112,8 млн).

"Серед іншого він включає нову шведську протиповітряну систему Tridon Mk2. Він може допомогти Україні захиститися від безпілотників, крилатих ракет, літаків і бронетехніки. Подальша підтримка протиповітряної оборони включає більше RBS70 NG та інші ручні системи оборони", - написав Йонсон в соцмережі Х у понеділок

Міністр відзначив, за три роки війни РФ так і не змогла перемогти Україну. "Ми повинні продовжувати підтримувати Україну", - написав Йонсон.

Крістерссон додав, що "зміцнення спроможності України захищатися від російської агресії також підвищує нашу безпеку".