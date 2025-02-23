Події

22:06 23.02.2025

З початку доби Сили оборони відбили 81 ворожу атаку - Генштаб

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З початку доби відбулося 81 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

“ Загалом, від початку цієї доби відбулося 81 боєзіткнення. Російські загарбники завдали 38 авіаційних ударів, застосувавши 57 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 928 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку де було зупинено 22 штурмові дії ворога.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21319

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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