З початку доби Сили оборони відбили 81 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби відбулося 81 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

“ Загалом, від початку цієї доби відбулося 81 боєзіткнення. Російські загарбники завдали 38 авіаційних ударів, застосувавши 57 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 928 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку де було зупинено 22 штурмові дії ворога.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21319