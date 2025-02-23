На виборах в Німеччині перемагає опозиція – дані екзитполів

Екзит-поли, проведені по завершенні парламентських виборів у Німеччині свідчать про перемогу опозимційного блоку ХДС-ХСС, повідомляє Bild у неділю в телеграм-каналі.

Лідером перегонів стала партія CDU/CSU на чолі з Фрідріхом Мерцем, яка набрала, згідно з екзит-полами, 29% голосів. Це означає, що саме Мерц стане новим канцлером.

"Порівняно з виборами 2021 року християнські демократи значно посилили свої позиції", - пише Bild.

Друге місце, за даними опитувань, отримала "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка майже подвоїла свій попередній результат, набравши близько понад19%.

"Однак, незважаючи на успіх, вона залишиться в опозиції, оскільки інші партії не готові співпрацювати з нею", - зазначає Bild.

Соціал-демократична партія (SPD) під керівництвом Олафа Шольца зазнала катастрофічної поразки, отримавши всього 16% голосів - це найгірший результат за 135 років. Також серйозних втрат зазнали "Зелені" (близько 13%) і Вільна демократична партія (FDP), що балансує на межі проходження до парламенту.

Bild називає "несподіваним" повернення партії "Ліві", яка, незважаючи на ослаблення після відходу Сари Вагенкнехт, змогла подолати 5%-й бар'єр і набрати близько 8%. Водночас заснований Вагенкнехт рух BSW зупинився на позначці близько 5%: потрапить партія до Бундестагу чи ні, поки що неясно.

Тепер головне питання - хто увійде до правлячої коаліції. Поки що можливим варіантом виглядає союз CDU/CSU з SPD, оскільки консерваторам і "Зеленим" може не вистачити голосів.

"Визначеності можна чекати найближчими тижнями, коли почнуться переговори про формування нового уряду", - зазначають оглядачі Bild.