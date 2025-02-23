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19:04 23.02.2025

Зеленський про переслідування генералів за службову недбалість: загинуло багато бійців, потрібно розібратися

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Зеленський про переслідування генералів за службову недбалість: загинуло багато бійців, потрібно розібратися

Президент України Володимир Зеленський вважає доцільним проведення розслідування щодо генералів, службова недбалість яких призвела до втрати частини території в Харківський області, оскільки на місці загинула велика кількість бійців, а саме військове керівництво не було там присутнє.

На пресконференції в неділю, відповідаючи на питання про те, чи не втрачається довіра до влади через кримінальне переслідування генералів за службову недбалість, що призвела до втрати території в Харківській області в 2024 році, президент сказав: "Не втрачається. Тому що там було питання не тільки територій. Коли стоїть питання боротьби за ті чи інші українські землі – гине велика кількість людей. На кожному цьому кілометрі гинули люди".

Він наголосив: "Там серйозне питання. Нехай правоохоронні органи розбираються".

Президент запевнив, що з повагою ставиться до старшому офіцерського складу, але коли гинуть солдати, то за це має відповідати безпосереднє керівництво.

"Я не знаю висновків, хай іде слідство. Але просто сказати "у нас іде війна" і закривати очі на все – думаю, що це неправильно", - зазначив Зеленський.

За його словами, на Ставці у нього було питання до військово керівництва країни щодо того, чи були ці генерали на передовій. "Ні (не були). То які тоді претензії до тих хлопців, що вони кудись відійшли чи щось ще відбулося. А в мене претензія, що велика кількість (бійців) загинула", - зазначив Зеленський.

"Потрібно розібратися? Я вважаю – потрібно", - додав президент.

Теги: #зеленський #генерали

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