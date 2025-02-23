"Маємо зробити абсолютно все, щоб досягти справжнього миру з гарантіями безпеки", - Зеленський під час вручення нагород

Президент України зустрівся із захисниками й захисницями та рідними полеглих військових напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Глава держави вручив «Золоті Зірки» Героя України, відзнаки «Хрест бойових заслуг», інші державні нагороди, бойові прапори й відзнаки «За мужність та відвагу» військовим підрозділам. Володимир Зеленський також передав Героям України та рідним загиблих Героїв 13 сертифікатів на квартири.

«Маємо зробити абсолютно все можливе й неможливе, щоб досягти справжнього миру з гарантіями безпеки для нашої держави, з гарантіями гідності та поваги до всіх наших дітей, до кожного й кожної, хто живе й жив в Україні. І з великою повагою до всіх, хто віддав своє життя», – сказав Президент.