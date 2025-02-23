Для мене важливо, що про мене думають українці – Зеленський про "диктатора" від Трампа

Президент України Володимир Зеленський відкинув звинувачення президента США Дональда Трампа на свою адресу, заявивши, що займає свою посаду законно, при цьому триматись за неї не збирається, і для нього важливо, що про нього думають громадяни України.

"Для мене – чесно – важливо, що про мене думають українці, якщо чесно. Як і для президента Трампа – для нього важливо, що про нього думають американці. Я думаю, саме зараз для нього це дуже важливо", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

За його словами, у нього прагматичний підхід до відносин з адміністрацією президента США Дональда Трампа, і він їх продовжуватиме саме так. "Але, безумовно, я би не назвав ці слова в мою адресу від президента Трампа компліментами, м'яко кажучи", - відзначив Зеленський.

Голова Української держави заявив, що є законно обраним президентом, як і український парламент, який обирався в той самий час, і після війни в Україні пройдуть вибори. "Десятиріччя у владі не збираюсь бути. Але і Путіну бути при владі над територіями України не дамо бути. Тому і боремось", - сказав він.

"А слова – вони пройдуть. Може і хороше колись скаже", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у своєму виступі назвав Зеленського "диктатором", заявив, що той начебто незаконно обіймає власну посаду і має низький рівень підтримки, а також звинуватив Україну в початку війни з РФ.