Зеленський оцінює рівень своєї підтримки у 65% і пропонує Трампу спілкуватися напряму заради уникнення дезінформації

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Президент України Володимир Зеленський оцінює рівень своєї підтримки у 65% і пропонує президенту США Дональду Трампу спілкуватися напряму заради уникнення дезінформації.

"Вся ця дезінформація, яка йде з будь-яких джерел, має вплив і всередині США, і в Європі і всередині України. Тому "4% українців,які мене підтримують" – це один із таких сигналів, які розповсюджували русскіє, тому я і сказав, що це дезінформаційна атака. Я не сказав, що це президент Трамп, я сказ, що у нього є ті чи інші джерела, і потрібно звернути увагу на пріоритет. На мою думку пріоритет – прямий діалог зі мною, щоб зрозуміти, що відбувається", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

Президент додав, що згідно з офіційною соціологією, реальні показники довіри до нього на сьогодні становлять 65%.