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17:48 23.02.2025

Україна в 2024р. виробила 154 артилерійські системи - більше за всі країни НАТО, доведе в 2025р. частку власного озброєння до 50% - Зеленський

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Україна в 2024р. виробила 154 артилерійські системи - більше за всі країни НАТО, доведе в 2025р. частку власного озброєння до 50% - Зеленський

Україна в 2024 році виробила 154 артилерійські системи, що більше за всі країни НАТО, а також доведе в 2025 році частку власного озброєння до 50%, заявив президент країни Володимир Зеленський.

"У минулому році – 154 артилерійські системи вітчизняного виробництва ми зробили. Це рекорд, тому що за рік 154 – це, на нашу думку, більше, ніж за минулий рік зробили всі країни НАТО разом. Я вважаю, що це серйозний стрибок. В цьому році спробуємо зробити більше", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

Також він сказав, що в минулому році Україна випустила 2,2 млн дронів і 100 тис. далекобійних дронів, і на 2025 рік заплановано зробити ще більше.

Зеленський додав, що в минулому році Україна в підтримку обороноздатності і спроможності країни вносила 40%, Європа і США по 30.

"В цьому році, я думаю, ми будемо точно в п'ятидесяти відсотках", - додав він.

Теги: #озброєння #виробництво

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