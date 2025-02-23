96% дронів купується або виробляється в Україні — Умєров

Фото: Міноборони України

96% дронів купується або виробляється в Україні, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

“96% нашого виробництва дронів купуються або виробляються в Україні”, - сказав він на форумі “Україна. Рік 2025” в Києві в неділю.

За словами міністра, Україна вклала 55% української безпекової допомоги, а решта – від партнерів.

“Тому нам дуже важливі ці формати, нам дуже важливі прямі інвестиції, ми їх підвищуємо. Фінансування йде від наших партнерів пряме, ми створюємо спільні проєкти з ними і створюємо також нові альянси з нордиками, з балтиками, тому створюємо максимальні можливості для того, щоб у нас формувалася зона ураження, яка не уможливила нам просування ворога”, - наголосив Умєров.