Мобілізація всієї дипломатичної служби спрямована на досягнення справедливого миру і закінчення війни цього року - Сибіга

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав не піддаватися емоціям та переконаний, що справді є шанс на закінчення війни цьогоріч.

“Живемо фундаментальною метою - досягнення справедливого, всесяжного миру для України. І ми переконані, що цього року, на третьому році брутальної російської агресії, ми справді маємо шанс. Шанс в цей складний, турбулентний період. І зараз ми багатьом партнерам кажемо, що нам сьогодні дійсно час пристебнути дипломатичні паски безпеки. Ми не повинні піддаватись емоціям. Я чітко можу сказати про нашу максимальну мобілізацію. Мобілізація всієї дипломатичної служби спрямована на досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, як ставить завдання президент України”, - сказав він на форуму “Україна. Рік 2025” в Києві в неділю.

Він наголосив, що протягом всіх цих трьох років російської агресії дипломатична служба була невід'ємною частиною зміцнення стійкості України та її обороноздатності.