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14:16 23.02.2025

Швейцарія могла б надати 200 військових для миротворчої місії в Україні

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Швейцарія могла б надати 200 військових для миротворчої місії в Україні

Якщо в Україні будуть розміщені миротворчі сили ООН, швейцарська армія може надати близько 200 солдатів, заявив головнокомандувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі в інтервʼю газеті Blick.

"Якби ми отримали наказ брати участь у місії, ми б розробили концепцію підготовки наших військ і підготували їх до розгортання. Потім ми почали б набирати та навчати армію. Ймовірно, ми могли б забезпечити близько 200 солдатів за дев’ять-дванадцять місяців", - розповів Зюсслі.

Він відзначив, що слід розрізняти місії з примусу до миру та миротворчі місії.

"Примус до миру означає: до миру слід примусити зброєю. Швейцарія не братиме в цьому участі. Для підтримання миру необхідно, щоб Росія та Україна погодилися припинити бойові дії та щоб ООН направила миротворчі сили для забезпечення миру. Це може означати різні завдання", - пояснив головнокомандувач.

Він також відзначив, що у випадку розгортання швейцарського контингенту в Україні солдати, ймовірніше за все, могли б використовувати зброю виключно для самооборони.

"У миротворчих операціях, як, наприклад, у Косово, використання зброї дозволено лише в ситуаціях самозахисту. Повноваження визначаються Федеральною радою та парламентом", - наголосив Зюсслі.

Теги: #миротворці #швейцарія

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