У Мінкультури розповіли про мистецькі заходи у світі до третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Міністерство культури і стратегічних комунікацій розповіло про мистецькі заходи в Україні та світі, заплановані до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

"До третьої річниці від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у різних куточках світу відбудуться культурні та мистецькі заходи, що символізують незламність української нації та її боротьбу за свободу", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зокрема, у Копенгагені (Данія) 24 лютого у церкві Гольмен відбудеться концерт Національного ансамблю солістів "Київська камерата", в рамках якого українські музиканти разом із данською піаністкою Елізабет Нільсен та народною артисткою України Богданою Півненко виконають твори Валентина Сильвестрова, Юрія Шевченка, Вікторії Польової та інших.

У Празі (Чехія) Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької 24 лютого відкриє фестиваль "Місяць України" виставою "Доця", поставленою за романом Тамари Горіха Зерня.

У Варшаві (Польща) з 21 по 25 лютого Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка п’ять разів зіграє виставу "Дзяди" за поемою Адама Міцкевича у постановці Маї Клечевської.

Також 25 лютого у Національній опері у Варшаві відбудеться концерт, присвячений третій річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У Лодзі (Польща) 24 лютого у Великому театрі відбудеться концерт "Contra spem spero! Буду жити! Геть похмурі думи!".

Серед іншого, у Києві 23 лютого у Національній опері України прозвучить "Воєнний реквієм" Бенджаміна Бріттена, а 24 лютого у Київській філармонії прозвучить "Праведная душе…" і на сцені Національного академічного театру імені Лесі Українки відбудеться вистава-флешбек "Блокпост" за п’єсою Антона Несміянова.

У Харкові на станції метро "Історичний музей" 24 лютого відбудеться концерт "Незламний Харків" Харківського національного академічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка.

У Львові 24 лютого Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької представить "Псальми війни" – монументальний музичний твір на музику Євгена Станковича та лібрето Василя Вовкуна, що відображає трагедію та незламність українського народу.