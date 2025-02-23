Події

14:03 23.02.2025

У Мінкультури розповіли про мистецькі заходи у світі до третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну

2 хв читати

Міністерство культури і стратегічних комунікацій розповіло про мистецькі заходи в Україні та світі, заплановані до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

"До третьої річниці від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у різних куточках світу відбудуться культурні та мистецькі заходи, що символізують незламність української нації та її боротьбу за свободу", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зокрема, у Копенгагені (Данія) 24 лютого у церкві Гольмен відбудеться концерт Національного ансамблю солістів "Київська камерата", в рамках якого українські музиканти разом із данською піаністкою Елізабет Нільсен та народною артисткою України Богданою Півненко виконають твори Валентина Сильвестрова, Юрія Шевченка, Вікторії Польової та інших.

У Празі (Чехія) Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької 24 лютого відкриє фестиваль "Місяць України" виставою "Доця", поставленою за романом Тамари Горіха Зерня.

У Варшаві (Польща) з 21 по 25 лютого Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка п’ять разів зіграє виставу "Дзяди" за поемою Адама Міцкевича у постановці Маї Клечевської.

Також 25 лютого у Національній опері у Варшаві відбудеться концерт, присвячений третій річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У Лодзі (Польща) 24 лютого у Великому театрі відбудеться концерт "Contra spem spero! Буду жити! Геть похмурі думи!".

Серед іншого, у Києві 23 лютого у Національній опері України прозвучить "Воєнний реквієм" Бенджаміна Бріттена, а 24 лютого у Київській філармонії прозвучить "Праведная душе…" і на сцені Національного академічного театру імені Лесі Українки відбудеться вистава-флешбек "Блокпост" за п’єсою Антона Несміянова.

У Харкові на станції метро "Історичний музей" 24 лютого відбудеться концерт "Незламний Харків" Харківського національного академічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка.

У Львові 24 лютого Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької представить "Псальми війни" – монументальний музичний твір на музику Євгена Станковича та лібрето Василя Вовкуна, що відображає трагедію та незламність українського народу.

Теги: #роковини #вторгнення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:44 24.02.2025
Три роки тому ми могли втратити державу, але ми обрали спротив та гідність - Порошенко

Три роки тому ми могли втратити державу, але ми обрали спротив та гідність - Порошенко

11:29 24.02.2025
Ті, хто стали спільниками РФ у війні, можуть заробити гроші, але ніколи не здобудуть повагу – Зеленський

Ті, хто стали спільниками РФ у війні, можуть заробити гроші, але ніколи не здобудуть повагу – Зеленський

10:28 24.02.2025
До 3-ї річниці початку повномасштабної війни РФ проти України керівництво ЄС виступило зі спільною заявою: Ми твердо підтримуємо Україну

До 3-ї річниці початку повномасштабної війни РФ проти України керівництво ЄС виступило зі спільною заявою: Ми твердо підтримуємо Україну

08:09 24.02.2025
Зеленський подякував українцям за героїзм в треті роковини початку повномасштабної агресії РФ

Зеленський подякував українцям за героїзм в треті роковини початку повномасштабної агресії РФ

08:08 24.02.2025
Генасамблея ООН розгляне сьогодні резолюцію про сприяння миру в Україні

Генасамблея ООН розгляне сьогодні резолюцію про сприяння миру в Україні

17:19 23.02.2025
Гуттереш закликав до термінової деескалації в Україні

Гуттереш закликав до термінової деескалації в Україні

09:54 21.02.2025
Пропагандисти РФ отримали вказівку просувати "переможні" наративи до роковин вторгнення - ГУР

Пропагандисти РФ отримали вказівку просувати "переможні" наративи до роковин вторгнення - ГУР

16:02 09.02.2025
Кулініч перед повномасштабним вторгненням знищив контррозвідувальну діяльність у Криму - ЗМІ

Кулініч перед повномасштабним вторгненням знищив контррозвідувальну діяльність у Криму - ЗМІ

12:10 08.01.2025
МЗС України в роковини катастрофи рейсу PS752: Сьогодні Іран продовжує підтверджувати свій статус убивці, надаючи підтримку РФ

МЗС України в роковини катастрофи рейсу PS752: Сьогодні Іран продовжує підтверджувати свій статус убивці, надаючи підтримку РФ

09:41 29.09.2024
Зеленський на 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру: символ того, що найжахливіші злочини відбуваються, коли світ мовчить

Зеленський на 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру: символ того, що найжахливіші злочини відбуваються, коли світ мовчить

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

ОСТАННЄ

Місце Кормишкіної в Раді може зайняти кандидат від “Слуги народу” Свириба

Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ БПАК "Відьмак"

СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту "Шаману"

В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

Невеликий сніг у східних, Сумській та Дніпропетровській областях у середу, на заході країни – 5-10° тепла

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Чисельність населення на підконтрольній території України сягає близько 31,5 млн людей

Міноборони створило ДП "Цифрова Армія" для допомоги військовим, цивільним і бізнесу

Кількість постраждали внаслідок ворожого обстрілу Херсону 24 лютого зросла до шести осіб

Франція пропонує Європі розширити свій ядерний щит, розмістивши ядерну зброю в Німеччині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА