Уже п'ятеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по Кривому Рогу зросла до п'яти осіб, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"22 лютого о 22:25 ворог завдав ракетні удари по цивільній інфраструктурі м. Кривий Ріг. Внаслідок атаки загинув 21-річний хлопець. Травми отримали ще четверо жінок та чоловік", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що виникла пожежа. Руйнувань та пошкоджень зазнали інфраструктурний об’єкт, культова споруда, соціальний заклад, АЗС. Понівечено шість легкових автомобілів. У 12 багатоповерхових будинках вибито вікна.

Поліція продовжує роботу на місцях ворожих ударів. Триває документування воєнного злочину рф.

Як повідомлялось, у лікарні помер постраждалий через ракетний удар РФ по Кривому Рогу, а кількість постраждалих збільшилась ще на одну людину. російські війська в ніч на неділю здійснили ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області.