На фронті сталося 107 боїв, третина з них на покровському напрямку

На фронті від початку доби відбулося 107 бойових зіткнень, найбільше з них на покровському напрямку – 34, водночас на Курщині росіяни штурмували українські позиції 12 разів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські загарбники завдали 59 авіаційних ударів, застосувавши 107 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 755 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах", - сказано в повідомленні.

На харківському напрямку ворог атакував п’ять разів у бік Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного. Авіаударів зазнали Моначинівка, Западне, Золочів та Дубівка.

На куп’янському напрямку противник тричі проводив штурми позицій оборонців у районі Загризового. Українські захисники відбили дві атаки, одне боєзіткнення досі триває.

На лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Іванівка, Колодязі, Ямполівка та в Серебрянському лісі. Наразі триває одне боєзіткнення.

Сили оборони тричі відбивали наступальні дії загарбників в районі Білогорівки на сіверському напрямку.

На краматорському напрямку наразі зафіксовано шість боєзіткнень поблизу Васюківки, Ступочок та Білої Гори, всі атаки відбиті українськими воїнами.

На торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населеного пункту Торецьк та в напрямку Диліївки.

На покровському напрямку росіяни 34 рази намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Улакли.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат – у суботу на цьому напрямку було знешкоджено 265 окупантів, 112 з них – безповоротно. Також знищено десять одиниць автомобільної техніки, дві антени БпЛА, один засіб супутникового зв'язку, засіб РЕБ, два мотоцикли, БТР, два міномети, крім того, значно пошкоджено три артилерійські системи та БМП загарбників.

На новопавлівському напрямку українськими підрозділами відбито вісім ворожих атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке.

На оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в районі П’ятихаток та Щербаків.

Одна спроба противника атакувати українські підрозділи зазнала невдачі на придніпровському напрямку. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Херсону, Тягинці, Козацькому та Шляховому.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 12 штурмів позицій українських підрозділів, які були успішно відбиті оборонцями. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши при цьому 27 керованих бомб та здійснив 330 артилерійських обстрілів.