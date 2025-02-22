Адміністрація Трампа тисне на Україну з вимогою змінити резолюцію у ООН із засудженням РФ

Адміністрація президента Дональда Трампа попросила Україну відкликати щорічну резолюцію ООН, що засуджує війну, яку розв'язала Росія, і натомість США хоче замінити документ пом'якшеною заявою, яку в Києві сприйняли як близьку до проросійської, повідомляє The Washington Post.

За словами джерел видання (чиновника і трьох європейських дипломатів), пропозиція Вашингтона приголомшила Київ, який відмовився відкликати свою резолюцію, що має бути опублікована в понеділок, 24 лютого, в день третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Українську сторону проінформовали про нову пропозицію в п'ятницю.

Так, держсекретар США Марко Рубіо опублікував цього дня заяву, в якій ідеться про те, що Вашингтон "запропонував просту, історичну резолюцію в Організації Об'єднаних Націй", яку вони закликають усі держави-члени ООН підтримати, "щоб намітити шлях до миру".

"Підтримуючи цю резолюцію, ми підтверджуємо, що цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти покласти йому край і що мир можливий. Ми твердо віримо, що настав момент узяти на себе зобов'язання припинити війну", - йдеться в заяві.

Один із чиновників (джерел WP) розповів, що Вашингтон розглянув запропоновану Україною резолюцію і "зажадав внести деякі зміни, щоб зробити її слабкішою", включно з "проросійськими" формулюваннями в документі. Потім США запропонували нову резолюцію, вимагаючи від Києва відкликати її версію, яка вже була узгоджена з іншими країнами-партнерами, і які планували її підписати.

Чиновник сказав, що нова пропозиція "шокувала" українську сторону, президент України Володимир Зеленський доручив українському Міністерству закордонних справ на відкликати чинну резолюцію.

"Їхня пропозиція дуже коротка і абсолютно нова за мовою. Багато представників інших країн кажуть, що це більше схоже на заклик до умиротворення Путіна, ніж на заклик до миру", - заявило джерело WP.

Також видання вказує, що звернення адміністрації Трампа до Києва передбачає, що США намагається "обійти всі можливі процедури в ООН", вимагаючи від України добровільно відкликати свій текст, щоб прокласти шлях для інших країн до підписання м'якшого тексту Вашингтона.

"У нас є багато ознак можливих поганих подій, але шокує те, що вони чинять тиск на (Україну – ІФ-У), але не на росіян", - додав чиновник.