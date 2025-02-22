Події

13:55 22.02.2025

Келлог відвідав українських бійців у Ірпінському госпіталі і заявив про необхідність припинення війни

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Келлог відвідав українських бійців у Ірпінському госпіталі і заявив про необхідність припинення війни

Спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив про необхідність якнайшвидшого припинення російсько-української війни після відвідування військового госпіталю у місті Ірпінь Київської області у суботу.

"Емоційний візит до українського Ірпінського військового госпіталю сьогодні, щоб відвідати поранених бійців / людей з ампутованими кінцівками з послом Брінк (посол США в Україні Бріджит Брінк – ІФ-У). Бути з цими воїнами – ось чому президент Трамп абсолютно правий щодо припинення цієї війни. Вбивства мають припинитися. 45-47й (президент США – ІФ-У) зробить це", - написав Келлог в соцмережі Х.

Теги: #ірпінь #келлог

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