Події

12:12 22.02.2025

На півдні України за добу знищено 76 військових, 3 ворожі засоби РЕБ і 2 "Старлінки"

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На півдні України за добу знищено 76 військових, 3 ворожі засоби РЕБ і 2 "Старлінки"

Ворожі втрати на півдні України за минулу добу склали 76 окупантів, зруйновані 31 ворожі укриття та бліндажі, один спостережний пункт.

Як повідомляється в телеграм-каналі Сил оборони півдня України у суботу, за добу знищені три ворожі артсистеми та міномет, один танк, 26 одиниць авто- та бронетехніки окупантів, по два квадроцикли та 2 мотоцикли, шість розвідувальних БпЛА типу "Zala", "Supercam" та "Орлан-10".

Також знищені два термінали "Starlink" ворога, три засоби радіоелектронної боротьби, п'ять антен звʼязку і стільки ж антен управління БпЛА.

"Сили оборони Півдня України продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях та тилах", - йдеться в повідомленні.

Теги: #втрати_ворога #сили_оборони

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