З початку доби Сили оборони відбили 80 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 80 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п'ятниці.

“ З початку доби відбулося 80 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного та 43 авіаційних ударів із застосуванням двох ракет та 53 КАБ, 1128 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку де було зупинено 29 штурмових та наступальних дій ворога.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21252