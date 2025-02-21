Події

21:30 21.02.2025

Зеленський провів розмову з Шольцом щодо шляхів завершення війни та гарантій безпеки

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Зеленський провів розмову з Шольцом щодо шляхів завершення війни та гарантій безпеки

Президент України провів розмову з канцлером ФРН щодо спільної позиції стосовно шляхів завершення війни та гарантій безпеки, повідомляє офіційний телеграм-канал президента.

"Крім того, поінформував канцлера про свою зустріч із генералом Келлогом і нещодавні контакти з іноземними лідерами, зокрема про вчорашню розмову з Президентом Макроном. Детально обговорили бачення кроків, необхідних для досягнення справедливого миру, а також роль Європи за столом переговорів", - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував Шольцу під час розмови за внесок Німеччини в захист тисяч життів, а також за лідерство в зміцненні протиповітряної оборони України. З початку повномасштабного російського вторгнення загальна допомога Україні з боку Німеччини сягнула 43,6 мільярда євро.

 

Теги: #шольц #позиція #зеленський

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