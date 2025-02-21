МВС України та Молдови укріплюють співпрацю у сфері запобігання корупції

Фото: https://t.me/mvs_ukraine/47013

МВС України та Молдови підписали меморандум про співпрацю у сфері запобігання корупції, повідомили у відомстві.

"Під час круглого столу сторони обговорили низку питань, що стосуються міграційної політики, боротьби зі злочинністю та підтримки України в умовах війни", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

Як зазначається, сторони також домовилися продовжувати роботу над удосконаленням процедур прикордонного контролю та посиленням правоохоронної співпраці.