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18:22 21.02.2025

МВС України та Молдови укріплюють співпрацю у сфері запобігання корупції

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МВС України та Молдови укріплюють співпрацю у сфері запобігання корупції
Фото: https://t.me/mvs_ukraine/47013

МВС України та Молдови підписали меморандум про співпрацю у сфері запобігання корупції, повідомили у відомстві.

"Під час круглого столу сторони обговорили низку питань, що стосуються міграційної політики, боротьби зі злочинністю та підтримки України в умовах війни", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

Як зазначається, сторони також домовилися продовжувати роботу над удосконаленням процедур прикордонного контролю та посиленням правоохоронної співпраці.

Теги: #мвс #молдова

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