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16:00 21.02.2025

Дуда порадив Зеленському дотримуватися курсу спокійного та конструктивного співробітництва з Трампом

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Дуда порадив Зеленському дотримуватися курсу спокійного та конструктивного співробітництва з Трампом

Польща послідовно вважає, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки США, сказав президент Анджей Дуда президенту України Володимиру Зеленському, який подзвонив йому у п’ятницю.

"З цієї причини я запропонував президенту Зеленському залишатися прихильним до курсу спокійного та конструктивного співробітництва з президентом США Дональдом Трампом", – написав Дуда у соцмережі X.

Польський президент після дзвінка українського колеги зазначив, що це була відверта розмова слідами нещодавніх зустрічей зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом та інших подій.

"Я вірю, що добра воля і чесність є основою переговорної стратегії США. Я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність та світ", – підсумував Дуда.

Як повідомлялося, в останні дні президент Трамп та Зеленський обмінялися взаємними різкими випадами на адресу один одного, що поставило питання про майбутнє співпраці між країнами, в тому числі в процесі мирного врегулювання.

Теги: #зеленський #дуда

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