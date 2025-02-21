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15:10 21.02.2025

Аквапарк Mavka відкрито у Буковелі, інвестиції сягають 2 млрд грн

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Аквапарк Mavka відкрито у Буковелі, інвестиції сягають 2 млрд грн

На курорті Bukovel відкрито тематичний аквапарк Mavka, створений за ліцензією анімаційного фільму “Мавка. Лісова пісня” (виробництво студії Animagrad, FILM.UA Group), інвестиції у його створення сягають 2 млрд грн., повідомили “Інтерфакс-Україна” у пресслужбі курорту.

“Аквапарк Mavka — не лише центр тяжіння для всесезонного відпочинку, відновлення ментального здоров’я гостей з усієї України, а й можливість для іноземних туристів познайомитися з національною культурою й автентичними традиціями. Співпраця курорту з творцями Всесвіту Мавки є надзвичайно органічною, адже анімаційний фільм “Мавка. Лісова пісня” ніби й є відображенням величної природи України”, — зазначив директор всесезонного аквапарку Mavka Василь Гриньків.

Аквапарк загальною площею більше 18 тис. кв. м розташовано біля озера Молодості та Гуцул-Ленда. Інфраструктура містить сім панорамних басейнів, шість водних гірок, 14 зон лісового SPA, дитячу зону з теплим басейном. Також у аквапарку відкрито тематичну крамницю Mavka Store з брендованими ліцензійними товарами та Mavka Cafe. Територія спроєктована з урахуванням принципів інклюзивності (ліфти, пандуси, обладнані санвузли та душові). Аквапарк розрахований на 1750 відвідувачів у день. Згідно даним на сайті курорта, базовий тариф у лютому-березні складає 2,2 тис. грн/день.

“Для ліцензійного бренду створення тематичного аквапарку — це визнання популярності, адже аквапарк будується на десятиріччя. Водночас “Мавка” — це не просто бренд, а потужний культурний інструмент, що відкриває світові багатство української міфології та традицій у зрозумілій, емоційно наповненій формі”, — прокоментувала Тетяна Рубан, СЕО ліцензійної агенції Nerd (FILM.UA Group).

Агенція Nerd має ексклюзивні права на представлення бренду “Мавка” в Україні та світі.

Як повідомлялось, у жовтні 2024 року Кабінет міністрів України схвалив укладення інвестиційного договору з гірськолижним курортом “Буковель” і компанією “Аквапарк” про реалізацію інвестпроєкту зі значними інвестиціями “Аквапарк”. За даними Мінекономіки, завдяки реалізації проєкту буде створено щонайменше 82 робочих місця, а щомісячні податкові надходження до бюджету становитимуть 469,78 тис. грн.

Згідно даними Opendatabot, власниками ТОВ “Буковель” є ТОВ “Укрінвестторгбуд” (66,67%) і Оксана Палиця (33,3%). Кінцевими бенефіціарами є Оксана і Захар Палиці - син народного депутата Ігоря Палиці. Вони ж зазначені бенефіціарами ТОВ “Аквапарк”. Дохід за підсумками 2024 року склав 2 млрд 424 млн 970 тис. грн, що у 3,3 рази вище ніж за 2023 рік, чистий прибуток 104 млн 498 тис. грн, що на 73,6% вище, ніж за 2023 рік.

Теги: #аквапарк #буковель

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