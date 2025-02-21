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14:39 21.02.2025

У третю річницю війни РФ проти України Європарламент вивісить прапори ЄС та України

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У третю річницю війни РФ проти України Європарламент вивісить прапори ЄС та України

З нагоди третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України Європейський парламент вивісить прапори України та Європейського союзу, демонструючи свою підтримку.

Як повідомляє в п’ятницю пресслужба Європарламенту, з неділі 23 лютого о 16.00 до вівторка 25 лютого о 9.00 перед будівлями Європарламенту SPAAK у Брюсселі, будівлею WEISS у Страсбурзі та будівлею ADENAUER у Люксембурзі буде вивішено прапори ЄС та України. Також у Брюсселі ввечері неділі 23 лютого та понеділка 24 лютого з 19.00 до 1.00 будівлю Station Europe підсвітлять кольорами жовто-блакитного українського прапора.

В Європарламенті нагадали, що 11 лютого 2025 року керівництво інституції виступило із заявою, в якій підтвердило "неухильну солідарність з народом України, який продовжує демонструвати надзвичайну стійкість і мужність у захисті свого суверенітету, незалежності та територіальної цілісності". На наступному пленарному засіданні, яке пройде 12 березня, євродепутати ухвалять резолюцію про постійну та непохитну підтримку України з боку ЄС.

Теги: #європарламент #єс

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