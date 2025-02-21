Події

13:52 21.02.2025

Ексдиректор газового оператора не сплатив до бюджету 18 млрд грн і втік за кордон за фіктивними документами

1 хв читати

Колишній директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" заочно повідомлений про підозру в несплаті до бюджету 18 млрд грн і втечі за кордон за підробленими документами, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому генеральному директору ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" у службовій недбалості під час розподілу прибутків підприємства та внесенні недостовірних відомостей у документи про відрядження та (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури Києва в Телеграм-каналі в п'ятницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ "ОГТС України", всупереч умов трудового контракту, він не прийняв рішення про розподіл чистого прибутку та виплату дивідендів за результатами діяльності товариства за 2021 рік.

"Внаслідок цього до державного бюджету України не перерахували понад 18 млрд грн", - наголошують у прокуратурі.

Крім того, у вересні 2022 року фігурант організував собі відрядження у Відень ніби то на запрошення представників оператора газотранспортної системи Австрії.

"Насправді запрошення не було, а завдяки відрядженню чоловік виїхав за кордон, звідки не повернувся. Підозрюваний знав, що його повноваження як керівника товариства закінчуються, відповідно він втратить бронювання та надані не зможе під приводом службових поїздок виїжджати за кордон", - зазначається в повідомленні.

Теги: #огтсу #ексдиректор #втеча

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:44 09.02.2025
Військовослужбовця з Львівщини знайшли на околиці Житомира з тяжкою травмою голови

Військовослужбовця з Львівщини знайшли на околиці Житомира з тяжкою травмою голови

20:24 08.12.2024
Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про прибуття Асада із сім'єю до Москви

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про прибуття Асада із сім'єю до Москви

12:02 08.12.2024
Президент Сирії Асад міг загинути в авіакатастрофі - ЗМІ

Президент Сирії Асад міг загинути в авіакатастрофі - ЗМІ

10:09 08.12.2024
Сирійська опозиція заявила про захоплення Дамаска та втечу Асада, його місцезнаходження невідоме - ЗМІ

Сирійська опозиція заявила про захоплення Дамаска та втечу Асада, його місцезнаходження невідоме - ЗМІ

20:49 15.10.2024
18 військових із КНДР уже втекли з позицій на кордоні України з Брянською та Курською областями РФ

18 військових із КНДР уже втекли з позицій на кордоні України з Брянською та Курською областями РФ

20:40 18.09.2024
Нардеп Одарченко, за оперативними даними, незаконно виїхав за кордон

Нардеп Одарченко, за оперативними даними, незаконно виїхав за кордон

20:10 12.08.2024
Вимірювання обсягів газу на ГВС "Суджа" можна отримувати автоматично у віддаленому режимі

Вимірювання обсягів газу на ГВС "Суджа" можна отримувати автоматично у віддаленому режимі

13:47 23.04.2024
Україна не планує виставляти газотранспортні потужності на аукціон після завершення транзитного договору з РФ

Україна не планує виставляти газотранспортні потужності на аукціон після завершення транзитного договору з РФ

11:05 10.04.2024
СБУ затримала екснардепа Партії регіонів Лук'янова під час спроби втечі з України

СБУ затримала екснардепа Партії регіонів Лук'янова під час спроби втечі з України

18:24 12.02.2024
ОГТСУ отримає від Японії 1800 габіонів для захисту об'єктів від обстрілів РФ - Міненерго

ОГТСУ отримає від Японії 1800 габіонів для захисту об'єктів від обстрілів РФ - Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

ОСТАННЄ

Ворог обстріляв Краматорськ, загинув цивільний, ще одна особа дістала поранення

Польща готує 46-й пакет допомоги Україні та буде продовжувати допомагати – віцепрем'єр

Рада прийняла закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав під час війни з пропозиціями президента - нардеп

Третя штурмова Білецького анонсувала Платформу реформ для масштабування кращого досвіду

Місце Кормишкіної в Раді може зайняти кандидат від “Слуги народу” Свириба

Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ БПАК "Відьмак"

СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту "Шаману"

В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

Невеликий сніг у східних, Сумській та Дніпропетровській областях у середу, на заході країни – 5-10° тепла

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА