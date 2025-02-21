Ексдиректор газового оператора не сплатив до бюджету 18 млрд грн і втік за кордон за фіктивними документами

Колишній директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" заочно повідомлений про підозру в несплаті до бюджету 18 млрд грн і втечі за кордон за підробленими документами, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому генеральному директору ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" у службовій недбалості під час розподілу прибутків підприємства та внесенні недостовірних відомостей у документи про відрядження та (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури Києва в Телеграм-каналі в п'ятницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ "ОГТС України", всупереч умов трудового контракту, він не прийняв рішення про розподіл чистого прибутку та виплату дивідендів за результатами діяльності товариства за 2021 рік.

"Внаслідок цього до державного бюджету України не перерахували понад 18 млрд грн", - наголошують у прокуратурі.

Крім того, у вересні 2022 року фігурант організував собі відрядження у Відень ніби то на запрошення представників оператора газотранспортної системи Австрії.

"Насправді запрошення не було, а завдяки відрядженню чоловік виїхав за кордон, звідки не повернувся. Підозрюваний знав, що його повноваження як керівника товариства закінчуються, відповідно він втратить бронювання та надані не зможе під приводом службових поїздок виїжджати за кордон", - зазначається в повідомленні.