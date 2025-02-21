Пропагандисти РФ отримали вказівку просувати "переможні" наративи до роковин вторгнення - ГУР

Російські пропагандисти збираються оголосити про начебто "перемогу" у війні на третю річницю вторгнення, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Серед ключових наративів ворожих інформаційних атак ― "Захід зрадив Україну", "Думка європейців і українців не хвилює ані москву, ані Вашингтон", "США і росія про все домовились за спиною України", "Українська влада ― нелегітимна", "Українська армія програє на фронті", "Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги". Крім того, на росії готуються оголосити про начебто “перемогу” у війні проти України до "круглої дати" ― 24 лютого 2025 року, третіх роковин з початку повномасштабної війни", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

Як зазначається, у вказаних планах може звучати також про "перемогу росії над НАТО", оскільки тривалий час ворожа пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом.

"Спецслужбам держави-агресора росії кремлівські вожді доручили максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року. Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди росії ― статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання “конструктивної сторони конфлікту", - йдеться у повідомленні.

У цій частині роботи російські спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки ― нарощують свою підтримку. Для таких європейських урядів кремль застосовує штамп "ворогів миру".