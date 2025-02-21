На Київщині внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджені ЛЕП

У Бучанському та Обухівському районах Київської області внаслідок нічної атаки російських безпілотників були пошкоджені лінії електропередачі, повідомив у п'ятницю керівник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки у Бучанському та Обухівському районах було пошкоджено лінії електропередачі. Електропостачання відновлено", - йдеться у його телеграмі.

Також, за його словами, в Бориспільському районі пошкоджено дах приватного будинку.

Ворожих влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

За інформацією голови ОВА, постраждалих серед населення немає.

"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", - зазначив Калашник.