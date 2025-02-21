Війська РФ за добу втратили 1280 осіб та 144 од. техніки

Сили оборони за добу ліквідували 1280 окупантів, 12 танків, 18 бронемашин, 52 артсистеми, 135 БПЛА, а також 144 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 864860 (+1280) осіб , танків ‒ 10146 (+12) од, бойових броньованих машин ‒ 21130 (+18) од, артилерійських систем – 23462 (+52) од, РСЗВ – 1295 (+4) од, засоби ППО ‒ 1080 (+2) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26156 (+135), крилаті ракети ‒ 3064 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 38104 (+143) од, спеціальна техніка ‒ 3753 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.