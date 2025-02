21 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1094 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1094 RUSSIAN AGRESSION

21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови, Всесвітній День екскурсовода, Всесвітній день комбучі.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Тимотея; святого Євстатія, архієпископа Антіохійського.

Міжнародний день рідної мови

Проголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, відзначається щорічно з 2000 р. відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 56 / 262.

Міжнародний день рідної мови покликаний спонукати уряди й населення всіх країн захищати й розвивати мову кожного народу, що існує на планеті. Ця всесвітня подія відзначається щороку 21 лютого, а засновницею свята виступила ЮНЕСКО.

Своєю особливою мовою будь-яка етнічна спільнота завжди вирізняється з-поміж інших. Рідна мова є носієм цінностей та знань, які передаються з покоління в покоління в якості нематеріального культурного спадку. На жаль, 43% мов зараз перебувають під загрозою цілковитого зникнення. Що два тижні припиняє своє існування мова одного з народів світу. 40% людей не мають змоги здобути освіту рідною мовою, а це є дуже важливим фактором формування національної свідомості.

Всесвітній день комбучі

Всесвітній день комбучі або Всесвітній день чайного гриба відзначають щороку 21 лютого. Це глобальна подія, присвячена вшануванню давньої спадщини та культурного значення чайного гриба, ферментованого чаю, відомого своїми корисними властивостями та унікальним смаком.

Всесвітній День екскурсовода

21 лютого кожного року відзначається Всесвітній день екскурсовода. Свято бере свій початок з 1990 року завдяки ініціативі Лоізідес, президента Міжнародної федерації екскурсоводів.

Екскурсовод – це фахівець з проведення екскурсій. Ця професія не така проста, як може здатися: до обов’язків гіда входить підготовка матеріалів (тематика, зміст, маршрути), користування історичними та архівними даними, оновлення застарілої інформації, обізнаність в методиці підготовки та ведення екскурсій, готовність до активного спілкування й можливих тривалих поїздок. Екскурсовод має володіти ораторськими здібностями та любити мистецтво.

Цього дня народилися:

175 років від дня народження Вікентія (Вікенса, Чеслава, Честослава) В'ячеславовича Хвойки (1850-1914), українського археолога, дослідника, києвознавця, першовідкривача Зарубинецької, Трипільської і Черняхівської культур, педагога. Дату народження подано за надгробною плитою, інтернет-ресурсами; за старим стилем народився 09.02.1850 р.; за іншими даними народився 08(21).02.1850 р.;

170 років від дня народження Тимофія Григоровича Лубенця (1855-1936), українського педагога, методиста, громадського та освітнього діяча. Дату народження подано за даними Українського національного біографічного архіву, Педагогічного музею України НАПН України, довідником "Провідники духовності в Україні", інтернет-ресурсами; за даними ЕСУ народився 05.03.1855 р.;

160 років від дня народження Федора Захаровича Омельченка (1865-1924), українського мікробіолога, патоморфолога, антрополога;

130 років від дня народження Генріка Карла Петера Дама (1895-1976), данського біохіміка, фізіолога, лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини (1943);

120 років від дня народження Дмитра Васильовича Нитченка (справж. - Ниценко, від 1944 - Ніценко; псевд.: Дмитро Чуб) (1905-1999), українського письменника, поета, перекладача, літературознавця, мовознавця, журналіста, редактора, видавця, педагога, культурно-освітнього та громадського діяча, засновника видавництва "Ластівка", організатора та керівника Літературно-мистецького клубу ім. В. Симоненка (Австралія);

120 років від дня народження Тимоша Гнатовича Олесіюка (1895-1978), українського дипломата, лікаря, громадсько-політичного діяча (США);

110 років від дня народження Євгена Михайловича Ліфшиця (1915-1985), українського фізика-теоретика,

100 років від дня народження Ігоря Наумовича Шамо (1925-1982), українського композитора, піаніста, автора музики гімну Києва (пісня "Як тебе не любити, Києве мій!").

Ще цього дня:

1901 - Американський пасажирський пароплав "Ріо-де-Жанейро" розбився на підводних каменях біля входу в протоку Золоті Ворота, загинуло 128 осіб, вижило 81;

1914 - У Монреалі створене українське видавництво "Новий світ";

1916 - На Західному фронті Першої світової війни почалась Верденська битва;

1925 - Вийшов перший номер газети "The New Yorker";

1935 - Оголошено про створення косметичної фірми "Ланком";

1947 - У США з'явилася фотокамера "Полароїд";

1973 - Винищувачами ізраїльських ВПС збитий лівійський пасажирський Boeing 727-224, що летів над окупованим Ізраїлем Синайським півостровом;

1992 - Рада Безпеки ООН ухвалила рішення про введення військ до Югославії;

1993 - У Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною в закритих приміщеннях — 6 м 15 см;

1995 - Американець Стів Фоссетт першим у світі самотужки на повітряній кулі перетнув Тихий океан;

1998 - Пісня Селін Діон "My Heart Will Go On" очолила чарт. Пісня ввійшла до саундтреку до фільму "Титанік" і стала найвідомішим хітом Діон, зробивши її суперзіркою;

2008 - США збили власний супутник-шпигун; востаннє космічне озброєння використовувалося цією країною у 1985 році;

2014 - Українська жіноча збірна з біатлону стала чемпіоном зимових Олімпійських ігор.

Церковне свято:

День пам’яті святого преподобного Тимотея. Він був відомим монастирським начальником і духовним наставником, який жив у IV столітті. Народився у Східній імперії та став ченцем в одному з відомих монастирів. Відомий своєю мудрістю, побожністю та духовною дисципліною, преподобний Тимотей був визнаний за свої духовні подвиги та багатий досвід у християнському житті. Він проводив суворе монастирське життя, віддано служив Богу та дбав про своїх послідовників. Його головною метою було досягти духовного досконалості та допомогти іншим на шляху до Бога. Залишив значний вплив на духовне життя своєї епохи та залишив по собі спадщину, яка до сьогодні шанується.

Іменини: Георгій, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Олександр, Остап, Павло, Ольга.