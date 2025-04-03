До 17 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу - Лисак

Внаслідок ракетного удару російської армії по Кривому Рогу зросла до 17 кількість постраждалих, а вночі росіяни атакували дронами Дніпропетровщину, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Через учорашній ракетний удар по Кривому Рогу, за уточненою інформацією, постраждали 17 людей, з них 11 залишаються в лікарні. Четверо – загинули", - сказано в його телеграмі.

Серед потрощеного, зокрема, також 9 багатоповерхівок, авто та гаражі, АЗС, адмінбудівлі, пошта.

На місці розгорнули штаб допомоги, де можна отримати будматеріали і подати заяву на матеріальну допомогу від міста. Підтримали людей і благодійники, додав Лисак.

Крім того, в Павлограді внаслідок атаки БпЛА побиті вікна в адмінбудівлі і двох п'ятиповерхівках. По Межівській громаді Синельниківського району російська армія поцілила дроном. Є пошкодження будівель.

Лисак зазначив, що підрозділи ПвК "Схід" знищили 10 ворожих цілей.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20569