Інтерфакс-Україна

Події

08:00 03.04.2025

До 17 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу - Лисак

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До 17 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу - Лисак

Внаслідок ракетного удару російської армії по Кривому Рогу зросла до 17 кількість постраждалих, а вночі росіяни атакували дронами Дніпропетровщину, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Через учорашній ракетний удар по Кривому Рогу, за уточненою інформацією, постраждали 17 людей, з них 11 залишаються в лікарні. Четверо – загинули", - сказано в його телеграмі.

Серед потрощеного, зокрема, також 9 багатоповерхівок, авто та гаражі, АЗС, адмінбудівлі, пошта.

На місці розгорнули штаб допомоги, де можна отримати будматеріали і подати заяву на матеріальну допомогу від міста. Підтримали людей і благодійники, додав Лисак.

Крім того, в Павлограді внаслідок атаки БпЛА побиті вікна в адмінбудівлі і двох п'ятиповерхівках. По Межівській громаді Синельниківського району російська армія поцілила дроном. Є пошкодження будівель.

Лисак зазначив, що підрозділи ПвК "Схід" знищили 10 ворожих цілей.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20569

Теги: #постраждалі #дніпропетровська #атаки

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