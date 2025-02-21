Сенат призначив Патела директором ФБР

Сенат США у четвер проголосував за затвердження Кеша Патела на посаду директора ФБР, поставивши на чолі головного правоохоронного відомства країни лояльного до президента США Дональда Трампа, консервативного лідера і прихильника конспірологічних теорій про "глибинну державу", передає CNN.

Сенат віддав 51 голос проти 49 за затвердження Патела, а сенатори-республіканці Сьюзан Коллінз і Ліза Мурковскі разом з демократами проголосували проти.

Видання зазначає, що це призначення зазнало пильної уваги з боку демократів на Капітолійському пагорбі, які попереджали, що Пател може використати свою посаду для помсти політичним ворогам Трампа.

Під час слухань у Сенаті щодо його затвердження на посаді Пател заявив, що в ФБР не буде "жодної політизації" і "жодних каральних дій", і звинуватив демократів у тому, що вони висмикують уривки зі старих коментарів.

"Фрагменти інформації часто вводять в оману", – сказав Пател.

Джерело: https://edition.cnn.com/2025/02/20/politics/senate-patel-confirmation-vote/index.html