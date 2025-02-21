Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області - ОВА

Російські війська у четвер обстрілювали 12 громад Сумської області, внаслідок обстрілів пошкоджені приватні домоволодіння, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 73 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 139 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

Краснопільська: ворог бив з мінометів (19 вибухів), FPV-дронами (6 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (13 вибухів).

Юнаківська: здійснено атаку FPV-дрона (1 вибух), артилерійський обстріл (8 вибухів), мінометні обстріли (12 вибухів), пуск КАБів (2 вибухи).

Есманьська: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Великописарівська: зафіксовано мінометні обстріли (14 вибухів), артилерійський обстріл (9 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів), обстріл НАР (5 вибухів), атаку FPV-дрона (1 вибух).

Глухівська: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Середино-Будська: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), атаку FPV-дронів (2 вибухи).

Хотінська: ворог вдарив з артилерії (9 вибухів), мінометів (5 вибухів), FPV-дронами (3 вибухи) та здійснив пуск КАБ (1 вибух).

Шалигинська: завдано атаку FPV-дрона (2 вибухи).

Путивльська: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Білопільська: здійснено атаку БпЛА (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи).

Новослобідська: ворог атакував FPV-дронами (3 вибухи).

Сумська: відбулися атаки БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/33797