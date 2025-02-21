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00:18 21.02.2025

Зеленський: Україна зробить усе необхідне для завершення цієї війни і нам потрібен достойний мир

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Зеленський: Україна зробить усе необхідне для завершення цієї війни і нам потрібен достойний мир
Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить усе необхідне для завершення цієї війни і нам потрібен достойний мир.

"Сьогоднішній день я почав зі вшанування пам’яті українців, які загинули 11 років тому. Вже 11 років. Герої Небесної Сотні. Герої гідності. Одинадцять років тому в цей день почались і перші загарбницькі кроки Росії щодо нашого Криму. Україна зробить усе для завершення цієї війни – усе необхідне. І нам потрібен достойний мир. Гідний народу, який так сміливо захищає себе. Пишаюся вами, українці! І я бачу, як ви захищаєте правду. Це дуже важливо. Я дякую вам! Дякую за підтримку!", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Теги: #мир #зеленський

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