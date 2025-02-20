Лідери Франції та Великої Британії наступного тижня відвідають США

Президент Франції Еммануель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стсрмер відвідають США наступного тижня, але окремо, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

"Наступного понеділка (24 лютого – ІФ-У) президент (Трамп – ІФ-У)( прийме президента Франції Еммануеля Макрона, а в середу Білий дім також відвідає премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер", – сказала вона під час брифінгу в п'ятницю.

Також вона зазначила, що Трамп уже приймав лідерів Ізраїлю, Японії, Йорданії та Індії.

Джерело: https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1892642981808689229?t=tCxDJiDJlQTb2X1G3SmWtA&s=07