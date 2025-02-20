МВС України і Молдови нарощують співпрацю, зокрема на кордоні

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко з Міністерка внутрішніх справ Молдови Даніелла Місаіл-Нікітін у Києві обговорили посилення безпеки на кордоні, міграційну політику та протидію транснаціональній організованній злочинності.

"Посилення безпеки на кордоні, міграційна політика та протидія транснаціональній оргзлочинності - ці питання обговорювали сьогодні під час зустрічі з Міністеркою внутрішніх справ Республіки Молдова Даніеллою Місаіл-Нікітін", - написав він у телеграм у четвер.

На думку Клименка, наші країни "мають чимало спільних викликів, тож ми зацікавлені в обміні досвідом та поглибленні співпраці. Головне - кордон. Маємо посилити безпекові заходи, до яких входить спільне патрулювання та технічне оснащення державних рубежів. Багато часу приділили обговоренню і вирішення цієї проблематики".

За його словами, також обговорювали протидію транснаціональній організованій злочинності. "Поліція України та Молдови мають напрацьовані робочі контакти, результативні спільні реалізації і триваючий діалог задля безпеки громадян обох країн", - додав він. Також обговорювалася спільна зовнішня загроза – РФ.