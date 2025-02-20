Туск закликав фінансувати допомогу Україні із заморожених російських активів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав до фінансування допомоги Україні із заморожених російських активів та швидкого прийняття нових фіскальних правил для фінансування безпеки та оборони ЄС.

"Досить говорити, пора діяти! 1. Давайте фінансувати нашу допомогу Україні із заморожених російських активів. 2. Посилимо повітряну поліцію, балтійську варту та кордон ЄС з Росією. 3. Давайте швидко приймемо нові фіскальні правила для фінансування безпеки та оборони ЄС. Зараз!” - написав він у соцмережі Х.