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14:49 20.02.2025

Мережа RECOVERY відкрила в Чернігові 16-й реабілітаційний центр

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Мережа RECOVERY відкрила в Чернігові 16-й реабілітаційний центр

Всеукраїнська мережа RECOVERY, заснована Віктором та Оленою Пінчуками, відкрила реабілітаційний центр в Чернігові, який став 16-м реабілітаційним центром мережі RECOVERY.

"Ми відкриваємо вже 16-й центр RECOVERY, але це формально, адже в деяких із них ми робили другу чергу, тому вже 20 разів відкривали реабілітаційні центри. Вони дуже потужно працюють, тут уже відновилося понад 22 тисячі героїв і героїнь. Коли вийдемо на 100%, то буде потужність 26 тисяч військових на рік", - зазначив Пінчук.

Як повідомляється, щороку у центрі у Чернігові зможуть отримувати безоплатні послуги з реабілітації понад 1 тис військових, центр облаштований з урахуванням світових стандартів технологічності й інклюзивності. Перелік інноваційних тренажерів і апаратів у чернігівському центрі покриває весь спектр функціональних порушень, серед яких отримані внаслідок вогнепальних поранень, мінно-вибухових травм.

Кабінети фізичної реабілітації оснащений обладнанням із віртуальною реальністю, яке забезпечує зворотний зв’язок із пацієнтом.

Весь центр є повністю без бар'єрним для пацієнтів. У лікувально-реабілітаційній зоні розташовані великий і малий зали фізичної реабілітації й механотерапії, два зали для індивідуальних занять, кабінети фізіотерапії, лазерної терапії, асистивних технологій, психологічної допомоги, ерготерапії, масажний кабінет, а також кабінети терапевта мови і мовлення та фізичного терапевта.

У палатному відділенні облаштовано 12 палат на 45 ліжок. У всіх палатах є електричні функціональні ліжка та меблі для зручного й комфортного перебування пацієнтів. Також тут функціонує ординаторська, пост медичної сестри, маніпуляційна, комутаційна, інклюзивні санвузли.

Окрім Чернігова, центри RECOVERY працюють у Києві (два центри), Львові, Чернівцях, Рівному, Луцьку, Вінниці, Черкасах, Полтаві, Хмельницькому, Одесі (два центри) та Дніпропетровській області (три центри).

Теги: #recovery #чернігів

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